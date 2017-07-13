«Эстерсунд» победил «Галатасарай» в первом матче второго раунда отбора Лиги Европы

Встреча в Эстерсунде закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Голами в составе победителей отметились Саман Годдос на 68-й минуте и Джейми Хопкатт в компенсированное время второго тайма.

Параллельно прошли еще четыре первых матча второго отборочного раунда Лиги Европы:

«Аполлон» (Кипр) — «Заря» (Молдавия) — 3:0,

«Вадуц» (Лихтенштейн) — «Одд» (Норвегия) — 0:1,

«Габала» (Азербайджан) — «Ягеллония» (Польша) — 1:1,

«Хеугесунн» (Норвегия) — «Лех» (Польша) — 3:2.

Ответные матчи пройдут 20 июля.