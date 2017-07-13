Тренер «Иртыша»: Сами привезли себе глупый и спорный пенальти

Встреча второго раунда квалификации в Павлодаре завершилась со счетом 1:1. Оба мяча были забиты с пенальти: у гостей отличился Ричмонд Боачи, а у хозяев — Милош Стаменкович. Видео голов и обзор матча можно посмотреть здесь.

По словам Димитрова, у «Иртыша» есть шансы на проход в следующий круг, так как его команда в гостях играет даже лучше, чем дома.

— Наша команда показала достойную игру. Два дня назад у нас был матч — многие футболисты устали. Ребята сыграли в обороне очень собрано и дисциплинировано, однако есть огромные претензии по завершающей фазе атак.

Привезли себе глупый пенальти в ненужной ситуации, затем собрались и сравняли счет. Я знаю, какой уровень у «Црвены Звезды», какими футболистами они обладают, поэтому я говорю, что мы достойно сыграли, учитывая наши возможности.

Впереди вторая игра, а как вы знаете, мы играем лучше на выезде. Наверное, прозвучит нескромно, но считаю, что у нас есть шансы пройти в следующий раунд, — цитирует Димитрова официальный сайт «Иртыша».

— Была задача — не пропустить. Не расстроены, что получили мяч в свои ворота?

— Расстроен тем, что это был не голевой момент, совершили ошибку. Но могу сказать, что это спорный пенальти. Очень важно в таких играх не пропустить. Нам не хватило динамики, медленно переходили с обороны в атаку. Тяжело играть, вы сами знаете, что у нас нет длинной скамейки, поэтому играют одни и те же футболисты. Но все же они старались и выложились полностью.

Ответный матч между «Иртышом» и «Црвеной Звездой» пройдет в ночь с 20 на 21 июля в Белграде и начнется в 00:30 по астанинскому времени. Для прохода в следующий круг павлодарцам необходима победа в основное время или ничья со счетом 2:2 и более.