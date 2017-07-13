Футболисты брестского «Динамо» и австрийский «Альтах» сыграли вничью в квалификации Лиги Европы
13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского «Динамо» сыграли вничью в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В гостевой встрече с австрийским «Альтахом» обладатели Кубка Беларуси играли в основном вторым номером, сделав ставку на контратаки. Первый тайм завершился без забитых мячей, а в начале второй половины Штефан Нутц поразил ворота брестчан. Динамовцы не опустили руки, и на 74-й минуте игры Артем Седько восстановил равновесие в счете — 1:1.
Еще один представитель Беларуси минское «Динамо» с таким же результатом завершило встречу в Скопье с македонским клубом «Работнички».
Ответные поединки за выход в 3-й раунд квалификации динамовские клубы проведут 20 июля в Минске и Бресте.
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