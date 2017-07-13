«Динамо» (Минск) и «Работнички» сыграли вничью в первом матче 2-го раунда отбора ЛЕ

Встреча в Скопье закончилась со счетом 1:1. На гол Владимира Хващинского на 53-й минуте «Работнички» ответили точным ударом Бояна Найденова с пенальти в компенсированное время второго тайма, при этом на 83-й минуте у хозяев был удален Эмир Сахити.

Также в четверг норвежский «Бранн» в гостях обыграл словацкий «Ружомберок» со счетом 1:0, а македонская «Шкендия» одержала волевую победу над финским ХИКом — 3:1.

Ответные матчи пройдут 20 июля.