«Динамо» (Минск) и «Работнички» сыграли вничью в первом матче 2-го раунда отбора ЛЕ
МОСКВА, 13 июл —
Р-Спорт. Футболисты минского «Динамо» упустили победу над македонскими «Работничками» в первом матче второго отборочного раунда Лиги Европы.
Встреча в Скопье закончилась со счетом 1:1. На гол Владимира Хващинского на 53-й минуте «Работнички» ответили точным ударом Бояна Найденова с пенальти в компенсированное время второго тайма, при этом на 83-й минуте у хозяев был удален Эмир Сахити.
Также в четверг норвежский «Бранн» в гостях обыграл словацкий «Ружомберок» со счетом 1:0, а македонская «Шкендия» одержала волевую победу над финским ХИКом — 3:1.
Ответные матчи пройдут 20 июля.
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