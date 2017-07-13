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13 июля 2017, 21:36 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

«Динамо» (Минск) и «Работнички» сыграли вничью в первом матче 2-го раунда отбора ЛЕ

МОСКВА, 13 июл — Р-Спорт. Футболисты минского «Динамо» упустили победу над македонскими «Работничками» в первом матче второго отборочного раунда Лиги Европы.

Встреча в Скопье закончилась со счетом 1:1. На гол Владимира Хващинского на 53-й минуте «Работнички» ответили точным ударом Бояна Найденова с пенальти в компенсированное время второго тайма, при этом на 83-й минуте у хозяев был удален Эмир Сахити.

Также в четверг норвежский «Бранн» в гостях обыграл словацкий «Ружомберок» со счетом 1:0, а македонская «Шкендия» одержала волевую победу над финским ХИКом — 3:1.

Ответные матчи пройдут 20 июля.

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