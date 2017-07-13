Минское «Динамо» сыграло вничью с «Работничками» в квалификации футбольной Лиги Европы
13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футбольные клубы проводят сегодня первые встречи 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Футболисты минского «Динамо» в Скопье встречались с македонским клубом «Работнички» и завершили поединок вничью — 1:1. На 53-й минуте игры Владимир Хващинский вывел минчан вперед, а на второй компенсированной минуте второго тайма Боян Найденов сравнял результат, реализовав пенальти.
Позже свой матч завершит брестское «Динамо», которое играет в гостях у австрийского «Альтаха».
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