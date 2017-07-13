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13 июля 2017, 20:45 | Футбол: Еврокубки | Vesti.kz

Аршавин: Результат устраивает «Скендербеу». В Албании нам будет тяжело

Он назвал албанцев мастеровитым соперником.

Полузащитник ««Кайрата» Андрей Аршавин прокомментировал ничью с албанским «Скендербеу» в матче Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча второго отборочного раунда в Алматы завершилась со счетом 1:1. У «Кайрата» на девятой минуте отличился ивуарийский форвард Жерар Гоу, на что «Скендербеу» ответил мячом малийского хавбека Бакари Нимагы на 72-й. Видео можно посмотреть здесь.

«Игра была тяжелой и напряженной. Итоговый результат больше на руку “Скендербеу”, чем нашей команде. В первом тайме у нас не все получалось. Во втором же появились свои моменты, несколько раз удалось перевести игру в обе стороны. По игре заметно, что албанский клуб мастеровитый, хорошо играют. И теперь в гостевом матче нам будет сложно, предстоит тяжелая игра», — сказал Аршавин.

Ранее итоги прошедшего матча подвели главный тренер «Кайрата» Кахабер Цхададзе и его коллега со «Скендербеу» Илир Дайя. Ответный матч между командами пройдет в ночь с 20 на 21 июля в Корчи и начнется ровно в 00:00 часов по времени Астаны.

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