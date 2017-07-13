Изначально явным фаворитом данного противостояния был алматинский клуб, однако произойти могло все, что угодно, по этой причине болельщики ждали игру с нетерпением.



Стартовый состав хозяев поля, как обычно, был немного непредсказуем, место в воротах занял Стас Покатилов, а в центре обороны сыграл Шелдон Бато. Алматинцы, как и полагается фавориту, с первых минут бросились вперед, атакуя оборону албанцев, которые к этому были готовы. В свою очередь «Скендербеу» попытался открыть счет ближе к десятой минуте, но на месте оказался Покатилов. Ответ не заставил себя ждать, передача Гафуржана Суюмбаева и Жерар Гоу делает свое дело четко — 1:0. И вновь гости постарались сразу что-то создать, получилось, Лиридон Лятифи чуть не забил, Покатилов был на высоте. Лятифи не успокаивался и создал еще момент, но вновь ничего не изменилось. После этого алматинцы захватили инициативу, стали действовать в привычной себе манере, однако огромного преимущества «Кайрата» не было, как собственно и обилия опасных моментов.



Первые минуты второй половины выдались нервными, что и говорить, албанцы оказались не так слабы, как думали перед матчем, создали несколько голевых моментов, и хорошо, что спасал Покатилов. «Скендербеу» не давал спокойно вздохнуть хозяевам, нагнетая у их ворот, раз за разом проводя атаки, долгое время шла игра с переменным успехом. Светлым пятном в атаках «Кайрата» в эти минуты был Андрей Аршавин, россиянин мастерски сбивал темп соперника проходами к чужим воротам. Тем не менее, гости добились своего, Бакари Нимага счет сравнял — 1:1. Тут видимо взыграло самолюбие, пошли вперед казахстанцы, создали несколько моментов, но не смогли их реализовать, оставив много вопросов перед встречей в Албании.



Ответная игра пройдет в ночь с 20 на 21 июля в 00:00 по Астане в Корче.