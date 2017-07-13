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13 июля 2017, 19:42 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

«Кайрат» — «Скендербеу» 1:1. Алматинский нежданчик

«Кайрат» в матче второго отборочного раунда Лиги Европы дома сыграл вничью с албанским «Скендербеу» — 1:1.

Изначально явным фаворитом данного противостояния был алматинский клуб, однако произойти могло все, что угодно, по этой причине болельщики ждали игру с нетерпением.

Стартовый состав хозяев поля, как обычно, был немного непредсказуем, место в воротах занял Стас Покатилов, а в центре обороны сыграл Шелдон Бато. Алматинцы, как и полагается фавориту, с первых минут бросились вперед, атакуя оборону албанцев, которые к этому были готовы. В свою очередь «Скендербеу» попытался открыть счет ближе к десятой минуте, но на месте оказался Покатилов. Ответ не заставил себя ждать, передача Гафуржана Суюмбаева и Жерар Гоу делает свое дело четко — 1:0. И вновь гости постарались сразу что-то создать, получилось, Лиридон Лятифи чуть не забил, Покатилов был на высоте. Лятифи не успокаивался и создал еще момент, но вновь ничего не изменилось. После этого алматинцы захватили инициативу, стали действовать в привычной себе манере, однако огромного преимущества «Кайрата» не было, как собственно и обилия опасных моментов.

Первые минуты второй половины выдались нервными, что и говорить, албанцы оказались не так слабы, как думали перед матчем, создали несколько голевых моментов, и хорошо, что спасал Покатилов. «Скендербеу» не давал спокойно вздохнуть хозяевам, нагнетая у их ворот, раз за разом проводя атаки, долгое время шла игра с переменным успехом. Светлым пятном в атаках «Кайрата» в эти минуты был Андрей Аршавин, россиянин мастерски сбивал темп соперника проходами к чужим воротам. Тем не менее, гости добились своего, Бакари Нимага счет сравнял — 1:1. Тут видимо взыграло самолюбие, пошли вперед казахстанцы, создали несколько моментов, но не смогли их реализовать, оставив много вопросов перед встречей в Албании.

Ответная игра пройдет в ночь с 20 на 21 июля в 00:00 по Астане в Корче.

13.07.2017 17:45 2-й отборочный раунд Central Stadium
Кайрат 1:1 Скендербеу
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Кахабер Цхададзе Илир Дая
Голы
9′ Жерар Гоу  
8 Бакари Нимага 72′
Составы
Жерар Гоу  
8 Бакари Нимага
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Леонтиос Тратту (Кипр)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
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