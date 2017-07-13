Довольно сильный оппонент выпал павлодарцам на этой стадии турнира, фаворитами противостояния считались сербы, но, тем не менее, и у казахстанцев шансов на успех было не мало.



Главным вопросом в составе команды Димитара Димитрова, была вратарская позиция, и к счастью поклонников клуба, ее занял Давид Лория, а остальном каких-то неожиданностей не было. Сербы с первых минут стали идти вперед, потихоньку прижимая соперников к воротам. Неплохой момент создали гости на шестой минуте, Гелор Канга в центре штрафной был один, но его удар пришелся в защитника. Павлодарцы создали опасность только на десятой минуте, с углового Стефан Живкович крутил под перекладину, на месте был Филип Манойлович. Илья Калинин на входе в штрафную слева пробил по воротам, Манойлович справился без особых проблем. Канге выкатили мяч на линию штрафной, удар пришелся выше цели. Сербы моментами действовали очень грубо, в большей части сушили игру, и это им удавалось, павлодарцы выглядели вялыми.



Вторая половина началась неожиданно для павлодарцев. Марио Маслач нарушил правила в штрафной и Ричмонд Боакье с пенальти счет открыл — 0:1. По хозяевам было видно, что они расстроены и несколько подавлены, долго приходили в себя, а в это время атаковали сербы. Не совсем понятно, на что рассчитывали футболисты «Иртыша» с таким настроем, или попросту без сил, ведь они напоминали бледную тень самих себя, оппонент ничего не показывал, обыгрывать такую «Црвену Звезду» было можно, но не так, как это пытались сделать сегодня павлодарцы. В нужный момент, а именно после пропущенного гола, у казахстанской команды попросту не оказалось нужных игроков, чтобы что-то изменить, но сделать это удалось, в компенсированное время пенальти реализовал Стефан Живкович. Продолжение в Белграде.



Ответная встреча пройдет в Белграде в ночь с 20 на 21 июля в 00:30 по Астане.