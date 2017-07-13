Футболист «Црвены Звезды» назвал плюсы «Иртыша»

— Конечно, долгая дорога в Казахстан, разница во времени и искусственный газон не сыграют нам на руку, но мы не должны использовать это в качестве смягчающего обстоятельства. Мы упорно работали и готовились к матчам с «Иртышом», в команде отличная атмосфера. Мы проанализировали игру нашего соперника: знаем, что это хорошая и дисциплинированная команда. Мы постараемся сыграть хорошо в Павлодаре, — сказал Йовичич.



Первый матч «Иртыш» — «Црвена Звезда» состоится 13 июля в Павлодаре. Букмекерская контора 1XBET предлагает на него следующие коэффициенты: победа «Иртыша» — 3.38, ничья — 3.42, победа «Црвены Звезды» — 2.22. Ответная игра пройдет 20 июля в Белграде.