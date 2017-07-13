Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30371928/
13 июля 2017, 9:52 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

Албанские СМИ назвали главную звезду «Кайрата»

Албанский сайт Panorama.com.al рассказал о ключевых, на его взгляд, футболистах «Кайрата» в преддверии матча с «Скендербеу» во втором квалификационном раунде Лиги Европы, сообщает Sports.kz.

Албанский сайт Panorama.com.al рассказал о ключевых на его взгляд футболистах <span class=error>Кайрата</span> в преддверии матча с Скендербеу во втором квалификационном раунде Лиги Европы сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«13 июля “Скендербеу” встретится с казахстанской командой, в составе которой десять легионеров. В защите выделяется Сесар Арсо, который играл в испанском “Вильярреале”. Еще один ключевой игрок — сербский защитник Жарко Маркович, ранее выступавший за румынский “Газ Метан”. Но главная звезда — российский нападающий Андрей Аршавин. В свои 36 лет он по-прежнему ключевой игрок в составе алматинской команды. Экс-форвард лондонского “Арсенала” больше играет на позиции вингера, а бомбардиром является ивуариец Жерар Гоу — у него лучшая результативность в клубе за последние три сезона», — пишет издание.

Первый матч «Кайрат» — «Скендербеу» состоится 13 июля в Алматы, ответный — 20 июля в албанском городе Корча.

Кайрат
Новости Матчи Состав Статистика
Скендербеу
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Где подвох? Превью к матчам Лиги Европы «Кайрат» — «Скендербеу» и «Иртыш» — «Црвена Звезда»

Где подвох? Превью к матчам Лиги Европы «Кайрат» — «Скендербеу» и «Иртыш» — «Црвена Звезда»

13 июля «Кайрат» и «Иртыш» проведут первые матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы. Алматинцы на своем поле примут албанский «Скендербеу», павлодарцы также дома сыграют с сербской «Црвеной Звездой», передает корреспондент Vesti.kz.
Еще 7 новостей  Все новости
29 июня

Трансляция матча Лиги Европы «Иртыш» - «Дунав»

СМИ почувствовали у «Канело» страх перед Головкиным

Трансляция матча Лиги Европы «Широки Бриег» - «Ордабасы»