Албанские СМИ назвали главную звезду «Кайрата»
Албанский сайт Panorama.com.al рассказал о ключевых, на его взгляд, футболистах «Кайрата» в преддверии матча с «Скендербеу» во втором квалификационном раунде Лиги Европы, сообщает Sports.kz.
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«13 июля “Скендербеу” встретится с казахстанской командой, в составе которой десять легионеров. В защите выделяется Сесар Арсо, который играл в испанском “Вильярреале”. Еще один ключевой игрок — сербский защитник Жарко Маркович, ранее выступавший за румынский “Газ Метан”. Но главная звезда — российский нападающий Андрей Аршавин. В свои 36 лет он
Первый матч «Кайрат» — «Скендербеу» состоится 13 июля в Алматы, ответный — 20 июля в албанском городе Корча.
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