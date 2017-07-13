Албанские СМИ назвали главную звезду «Кайрата»

«13 июля “Скендербеу” встретится с казахстанской командой, в составе которой десять легионеров. В защите выделяется Сесар Арсо, который играл в испанском “Вильярреале”. Еще один ключевой игрок — сербский защитник Жарко Маркович, ранее выступавший за румынский “Газ Метан”. Но главная звезда — российский нападающий Андрей Аршавин. В свои 36 лет он по-прежнему ключевой игрок в составе алматинской команды. Экс-форвард лондонского “Арсенала” больше играет на позиции вингера, а бомбардиром является ивуариец Жерар Гоу — у него лучшая результативность в клубе за последние три сезона», — пишет издание.



Первый матч «Кайрат» — «Скендербеу» состоится 13 июля в Алматы, ответный — 20 июля в албанском городе Корча.