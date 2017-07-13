Победа «Астаны» в Лиге чемпионов приблизила Казахстан к ТОП-5 странам рейтинга еврокубкового сезона

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Футболисты «Астаны» в первом матче второго квалификационного раунда турнира в Юрмале обыграли местный «Спартак» со счетом 1:0. Автором единственного мяча, забитого на 73-й минуте, стал Патрик Твумаси, отличившийся красивым ударом со штрафного. Видео гола можно посмотреть здесь.

Благодаря этой победе в активе Казахстана в нынешнем еврокубковом сезоне стало 1,375 баллов, что позволило подняться с десятого на шестое место. Лидирует в рейтинге Англия — 2,285 очков. На второй строчке располагается Лихтенштейн — 2,000, а третью делят Испания и Германия — 1,714. Пятое место в данном рейтинге занимает Азербайджан — 1,500.

Напомним, что сегодня, 13 июля, алматинский «Кайрат» и павлодарский «Иртыш» проведут первые матчи во втором раунде квалификации Лиги Европы. «Кайрат» сыграет с албанским «Скендербеу», а «Иртыш» — с сербской «Црвеной Звездой».