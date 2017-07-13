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На первый взгляд может показаться, что соперники вполне проходимые. Особенно у «Кайрата». Однако недооценивать их, конечно же, не стоит. Тем более «Скендербеу» в отличие от алматинского клуба выступал в групповой стадии Лиги Европы. Причем является первой албанской командой, пробившейся в основную сетку еврокубкового турнира. Так, в сезоне-2015/16 албанцы попали в группу H, где их соперниками стали московский «Локомотив», лиссабонский «Спортинг» и турецкий «Бишекташ». Дебют получился провальным, не считая сенсационной победы над «Спортингом» на своем поле (3:0). Это был единственный матч, в котором «Скендербеу» смог набрать очки. В своем квартете команда финишировала на последнем месте.

В следующем сезоне «Скендербеу» был отстранен от выступления в еврокубках из-за подозрений в нарушениях правил Fair Play и возможном участии в договорных матчах под эгидой УЕФА.

В первом раунде Лиги Европы нынешнего сезона «Скендербеу» уверенно прошел «Сан-Хулию» (1:0, 5:0). И что интересно, разгромил андоррский клуб на выезде. Этот результат стал лучшим для албанских футболистов за все 26 еврокубковых встреч.

В турнирах под эгидой УЕФА «Скендербеу» выступает с сезона-2011/12. За этого время дважды доходил до раунда плей-офф и один из них благополучно проходил.

При этом предыдущий национальный чемпионат выдался неудачным для «Скендербеу». В нем албанский клуб занял только третье место, тогда ранее шесть раз подряд становился победителем своей суперлиги и участвовал в квалификации Лиги чемпионов.

Так или иначе, непростой соперник ожидает алматинцев, которым только в 2015 году удавалось дойти до раунда плей-офф Лиги Европы, где они по сумме двух матчей уступили французскому «Бордо» (2:1, 0:1). И это было самое удачное выступление «Кайрата» в еврокубках, начиная с дебютного сезона-2002/03.

«Кайрат» в 11 последних еврокубковых матчах на своем поле не потерпел ни одного поражения. Последняя неудача случилась в октябре 2002 года (0:2 от «Црвены Звезды»).

В последних десяти играх команда Кахабера Цхададзе не знала поражений — восемь побед в чемпионате и две победы в Лиге Европы.

«Кайрат» в третий раз встретится с албанской командой в еврокубках. И прежде достаточно успешно выступал против них: «Кукеси» (1:0, 0:0), Теута (5:0, 1:0).

Игру обслужит судейская бригада из Кипра во главе с Леонтиосом Тратту. Он, кстати, работал на первом матче хорошо нам известного «Нымме Калью» против «Б-36 Торсхавна» (2:1) в рамках первого квалификационного раунде Лиги Европы-2016/2017. Кто помнит, эстонцы в 2015 году выбили «Актобе» из еврокубка (0:0 1:0).

Что касается противостояния «Иртыша» и «Црвены Звезды», то команды примерно одинакового уровня. Хотя сербы будут поопытнее, так как имеют более обширную еврокубковую биографию, в которой доводилось выигрывать Кубок европейских чемпионов в 1991 году. Павлодарцы только в пятый раз участвуют в европейской кампании и дальше второго отборочного этапа не проходили. Та же «Црвена Звезда» в последний раз играла на групповой стадии еврокубка в сезоне-2007/08 (Кубок УЕФА).

Вообще, данная команда хорошо знакома казахстанским болельщикам по играм против «Кайрата». В предварительном раунде Кубка УЕФА/Лиги Европы сезона-2002/2003 она легко расправилась с алматинцами (2:0, 3:0). А два года назад на стадии первого квалификационного раунда уже кайратовцы оказались сильнее (2:1, 2:0).

В целом, в родных стенах «Иртыш» играет неплохо. По крайней мере, выиграл в Павлодаре пять из последних шести еврокубковых матчей. И, конечно же, болельщики ждут от команды шестую победу.

В первом раунде «Црвена Звезда» одолела мальтийскую «Флориану» (3:0, 3:3), а 24-летний ганский нападающий сербского клуба Ричмонд Боакье забил четыре гола и возглавил список лучших бомбардиров текущей квалификации Лиги Европы. Кстати, в свое время, а именно 16 июня 2012 года этот форвард был приобретен «Ювентусом» за четыре миллиона евро. Впоследствии разъезжал по арендам, пока права на него не перешли итальянской «Латине», у которой он также был арендован «Црвеной Звездой». В 16 играх за «Звездашей» забил 12 голов. В предыдущих клубах ганец такой результативности не показывал, а несколько лет назад его называли едва ли не самым быстрым нападающим Европы.

Вне всякого сомнения, Димитар Димитров прекрасно об этом осведомлен, как и о самой команде из Сербии. Поэтому надеемся, что «Иртыш», как минимум, не провалится в предстоящих матчах. Все же победы над болгарским клубом «Дунав» должны вселить в павлодарцев уверенность.

Да, игру обслужит невезучий для казахстанских команд румынский арбитр Мариус Аврам. Ранее он работал на трех играх сборных Казахстана — на матче национальной команды против Ирландии 1:2 (квалификация Евро-2012), а также на встречах юношеской сборной (U-19) против Украины 0:2 и Македонии 1:2 в квалификации Евро-2011/2012.

Напомним, что первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы «Иртыш» — «Црвена Звезда» пройдет 13 июля в Павлодаре. Начало — в 20:00 по времени Астаны. В этот же день «Кайрат» на своем поле сыграет со «Скендербеу». Начало — в 20:45. Ответные игры пройдут через неделю.