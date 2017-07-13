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13 июля 2017, 8:18 | Футбол: Еврокубки | Vesti.kz

Аршавин забил гол-красавец после сольного прохода на тренировке перед матчем ЛЕ со «Скендербеу»

Полузащитник алматинского «Кайрата» Андрей Аршавин забил гол-красавец после сольного прохода на тренировке перед матчем с албанским «Скендербеу» в рамках второго раунда квалификации Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Подопечные Кахабера Цхададзе провели вечернюю тренировку на территории базы основной команды. Аршавин отметился красивым голом, обыграв попутно двух защитников и стоявшего в воротах Владимира Плотникова.

Сам матч «Кайрат» — «Скендербеу» пройдет 13 июля на Центральном стадионе Алматы и начнется в 20:45 по столичному времени. В прямом эфире его покажет телеканал KazSport.

Ранее стало известно, что «Кайрат» из-за травм не сможет рассчитывать на шестерых футболистов в домашней игре со «Скендербеу».

В то же время в состав алматинского клуба вернулся капитан Бауыржан Исламхан, который из-за дисквалификации был вынужден пропустить первый квалификационный раунд Лиги Европы.

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