Аршавин забил гол-красавец после сольного прохода на тренировке перед матчем ЛЕ со «Скендербеу»
Полузащитник алматинского «Кайрата» Андрей Аршавин забил
гол-красавец после сольного прохода на тренировке перед матчем с албанским «Скендербеу» в рамках второго раунда квалификации Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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Подопечные Кахабера Цхададзе провели вечернюю тренировку на территории базы основной команды. Аршавин отметился красивым голом, обыграв попутно двух защитников и стоявшего в воротах Владимира Плотникова.
Сам матч «Кайрат» — «Скендербеу» пройдет 13 июля на Центральном стадионе Алматы и начнется в 20:45 по столичному времени. В прямом эфире его покажет телеканал KazSport.
Ранее стало известно, что «Кайрат»
В то же время в состав алматинского клуба вернулся капитан Бауыржан Исламхан, который
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