Аршавин забил гол-красавец после сольного прохода на тренировке перед матчем ЛЕ со «Скендербеу»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Подопечные Кахабера Цхададзе провели вечернюю тренировку на территории базы основной команды. Аршавин отметился красивым голом, обыграв попутно двух защитников и стоявшего в воротах Владимира Плотникова.

Сам матч «Кайрат» — «Скендербеу» пройдет 13 июля на Центральном стадионе Алматы и начнется в 20:45 по столичному времени. В прямом эфире его покажет телеканал KazSport.

Ранее стало известно, что «Кайрат» из-за травм не сможет рассчитывать на шестерых футболистов в домашней игре со «Скендербеу».

В то же время в состав алматинского клуба вернулся капитан Бауыржан Исламхан, который из-за дисквалификации был вынужден пропустить первый квалификационный раунд Лиги Европы.

<aside name="clb13908221" class="teaser teaser_incontent teaser_youtube"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_youtube"> <iframe width="560" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/MwCGOYwE6Zw?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!--noindex--> <div class="teaser__bottom"> <div class="teaser__source"> © <a href="//youtube.com/" class="teaser__source__link" target="_blank"> Youtube </a> </div> </div> <!--/noindex--> <img src="//rs.mail.ru/d13908221.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>