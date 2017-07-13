«Хабнарфьордюр» сыграл вничью с «Викингуром» в матче 2-го раунда отбора футбольной ЛЧ
МОСКВА, 13 июл —
Р-Спорт. Футболисты исландского клуба «Хабнарфьордюр» сыграли вничью с «Викингуром» (Фарерские острова) в первом матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов.
Встреча, прошедшая в среду в Исландии, завершилась со счетом 1:1. На гол Эмиля Пальссона (49-я минута) гости ответили точным ударом с 11-метровой отметки Адешины Лаваля (73). Ответный матч соперники проведут на поле «Викингура» 18 июля.
В еще одном матче этой стадии словацкая «Жилина» на своем поле со счетом 1:3 уступила датскому «Копенгагену», в составе которого Андрия Павлович оформил
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