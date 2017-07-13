«Хабнарфьордюр» сыграл вничью с «Викингуром» в матче 2-го раунда отбора футбольной ЛЧ

Встреча, прошедшая в среду в Исландии, завершилась со счетом 1:1. На гол Эмиля Пальссона (49-я минута) гости ответили точным ударом с 11-метровой отметки Адешины Лаваля (73). Ответный матч соперники проведут на поле «Викингура» 18 июля.

В еще одном матче этой стадии словацкая «Жилина» на своем поле со счетом 1:3 уступила датскому «Копенгагену», в составе которого Андрия Павлович оформил хет-трик в течение 15 минут второго тайма. Также ирландский «Дандолк» дома сыграл вничью с норвежским «Русенборгом» — 1:1. Ответные игры состоятся 19 июля в Дании и Норвегии соответственно.