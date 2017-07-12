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12 июля 2017, 23:28 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

«Легия» разгромила «Мариехамн» в первом матче 2-го квалификационного раунда ЛЧ

МОСКВА, 12 июл — Р-Спорт. Польская «Легия» на выезде разгромила финский «Мариехамн» в первом матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов.

Польская <span class=error>Легия</span> на выезде разгромила финский Мариехамн в первом матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов. Увеличить
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Встреча, прошедшая в среду в Мариехамне, завершилась победой польской команды со счетом 3:0. Голы забили Гильерме Коста (8-я минута, с пенальти), Доминик Надь (40) и Каспер Хямяляйнен (44). С 61-й минуты хозяева играли в меньшинстве — за две желтые карточки в течение пяти минут с поля был удален полузащитник Энтони Дафаа.

В параллельной игре литовский «Жальгирис» на своем поле со счетом 2:1 одержал волевую победу над болгарским «Лудогорцем».

Ответные матчи соперники проведут 19 июля.

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