«Легия» разгромила «Мариехамн» в первом матче 2-го квалификационного раунда ЛЧ
МОСКВА, 12 июл —
Р-Спорт. Польская «Легия» на выезде разгромила финский «Мариехамн» в первом матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов.
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Встреча, прошедшая в среду в Мариехамне, завершилась победой польской команды со счетом 3:0. Голы забили Гильерме Коста (8-я минута, с пенальти), Доминик Надь (40) и Каспер Хямяляйнен (44). С 61-й минуты хозяева играли в меньшинстве — за две желтые карточки в течение пяти минут с поля был удален полузащитник Энтони Дафаа.
В параллельной игре литовский «Жальгирис» на своем поле со счетом 2:1 одержал волевую победу над болгарским «Лудогорцем».
Ответные матчи соперники проведут 19 июля.
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