«Легия» разгромила «Мариехамн» в первом матче 2-го квалификационного раунда ЛЧ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в среду в Мариехамне, завершилась победой польской команды со счетом 3:0. Голы забили Гильерме Коста (8-я минута, с пенальти), Доминик Надь (40) и Каспер Хямяляйнен (44). С 61-й минуты хозяева играли в меньшинстве — за две желтые карточки в течение пяти минут с поля был удален полузащитник Энтони Дафаа.

В параллельной игре литовский «Жальгирис» на своем поле со счетом 2:1 одержал волевую победу над болгарским «Лудогорцем».

Ответные матчи соперники проведут 19 июля.