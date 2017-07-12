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12 июля 2017, 22:50 | Футбол: Еврокубки | БЕЛТА

Футболисты БАТЭ сыграли вничью с «Алашкертом» в квалификации Лиги чемпионов

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ не смогли одержать победу на старте своего 13-го сезона Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на поле Борисов-Арены подопечные Александра <span class=error>Ермаковича</span> в первом матче 2-го квалификационного раунда имели преимущество над чемпионом Армении Алашкертом но завершили встречу вничью — 1:1. Увеличить
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Сегодня на поле «Борисов-Арены» подопечные Александра Ермаковича в первом матче 2-го квалификационного раунда имели преимущество над чемпионом Армении «Алашкертом», но завершили встречу вничью — 1:1. Борисовчанам пришлось столкнуться с массированной обороной гостей, и долгое время все их атаки были холостыми. Лишь за две минуты до перерыва хозяева добились успеха: Алексей Риос воспользовался точной передачей Игоря Стасевича и открыл счет. Во втором тайме футболисты БАТЭ также играли первым номером, но на 78-й минуте игры одна из редких контратак гостей стала роковой: после подачи с правого фланга голкипер Денис Щербицкий неудачно отбил мяч, и Риос отправил его в свои ворота — 1:1. После этого конфуза чемпионы Беларуси много атаковали, но успеха не добились.

Ответная игра между чемпионами Беларуси и Армении состоится 18 июля в Ереване.

В четверг, 13 июля, два белорусских клуба проведут стартовые поединки 2-го круга квалификации Лиги Европы. Минское «Динамо» в Скопье сыграет с македонским клубом «Работнички», а динамовцы Бреста примут на своем поле австрийский «Альтах».

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