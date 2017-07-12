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12 июля 2017, 22:32 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Футболисты «Шерифа» обыграли «Кукеси» в первом матче второго раунда квалификации ЛЧ

МОСКВА, 12 июл — Р-Спорт. Футболисты молдавского «Шерифа» обыграли албанский «Кукеси» в первом матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в среду в Тирасполе, завершилась победой «Шерифа» со счетом 1:0. Гол забил Зигуй Бадибанга, реализовавший пенальти на 79-й минуте игры.

Ответная игра состоится 19 июля в Эльбасане.

Результаты параллельных матчей второго раунда:

АПОЭЛ (Кипр) — «Дюделанж» (Люксембург) — 1:0,

«Мальмё» (Швеция) — «Вардар» (Македония) — 1:1,

«Зриньски Мостар» (Босния и Герцеговина) — «Марибор» (Словения) — 1:2,

«Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль) — «Гонвед» (Венгрия) — 2:1.

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