Футболисты «Шерифа» обыграли «Кукеси» в первом матче второго раунда квалификации ЛЧ
МОСКВА, 12 июл —
Р-Спорт. Футболисты молдавского «Шерифа» обыграли албанский «Кукеси» в первом матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов.
Встреча, прошедшая в среду в Тирасполе, завершилась победой «Шерифа» со счетом 1:0. Гол забил Зигуй Бадибанга, реализовавший пенальти на 79-й минуте игры.
Ответная игра состоится 19 июля в Эльбасане.
Результаты параллельных матчей второго раунда:
АПОЭЛ (Кипр) — «Дюделанж» (Люксембург) — 1:0,
«Мальмё» (Швеция) — «Вардар» (Македония) — 1:1,
«Зриньски Мостар» (Босния и Герцеговина) — «Марибор» (Словения) — 1:2,
«Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль) — «Гонвед» (Венгрия) — 2:1.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter