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12 июля 2017, 21:14 | Футбол: Еврокубки | Vesti.kz

Гол со штрафного принес «Астане» победу над «Спартаком» в стартовом матче Лиги чемпионов

Футболисты «Астаны» стартовали с гостевой победы над латвийским «Спартаком» в Лиге чемпионов сезона 2017/18, передает корреспондент Vesti.kz.

Первая игра второго раунда квалификации прошла сегодня, 12 июля, на стадионе «Слока» в Юрмале и завершилась со счетом 0:1.

В первом тайме подавляющим преимуществом владели футболисты «Астаны», которые нанесли 13 ударов по воротам соперника. А вот «Спартаку» не удалось ни разу потревожить голкипера Александра Мокина. Несмотря на это, на перерыв команды уходили при счете 0:0.

Во втором тайме ситуация на поле выравнилась, и преимущество «Астаны» перестало быть таким явным. Вырвать же победу казахстанский клуб смог на 73-й минуте, а автором гола стал Патрик Твумаси, отличившийся красивым ударом со штрафного. При этом ганский форвард не праздновал гол в знак уважения «Спартаку», за который играл до перехода в «Астану» в 2013 году.

Ответный матч между «Астаной» и «Спартаком» пройдет 19 июля на «Астана Арене» в столице Казахстана.

Стоит отметить, что «Астана» представляет Казахстан в Лиге чемпионов в третий раз подряд. В сезоне 2015/16 столичный клуб дошел до группового раунда, а в прошлом году проиграл в третьем круге квалификации шотландскому «Селтику». А вот «Спартак» является дебютантом Лиги чемпионов, и матч против «Астаны» стал для юрмальского клуба первым в турнире.

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Видео победного гола форварда "Астаны" Твумаси в матче Лиги чемпионов со "Спартаком"

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