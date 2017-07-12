Гол со штрафного принес «Астане» победу над «Спартаком» в стартовом матче Лиги чемпионов

Первая игра второго раунда квалификации прошла сегодня, 12 июля, на стадионе «Слока» в Юрмале и завершилась со счетом 0:1.

В первом тайме подавляющим преимуществом владели футболисты «Астаны», которые нанесли 13 ударов по воротам соперника. А вот «Спартаку» не удалось ни разу потревожить голкипера Александра Мокина. Несмотря на это, на перерыв команды уходили при счете 0:0.

Во втором тайме ситуация на поле выравнилась, и преимущество «Астаны» перестало быть таким явным. Вырвать же победу казахстанский клуб смог на 73-й минуте, а автором гола стал Патрик Твумаси, отличившийся красивым ударом со штрафного. При этом ганский форвард не праздновал гол в знак уважения «Спартаку», за который играл до перехода в «Астану» в 2013 году.

Ответный матч между «Астаной» и «Спартаком» пройдет 19 июля на «Астана Арене» в столице Казахстана.

Стоит отметить, что «Астана» представляет Казахстан в Лиге чемпионов в третий раз подряд. В сезоне 2015/16 столичный клуб дошел до группового раунда, а в прошлом году проиграл в третьем круге квалификации шотландскому «Селтику». А вот «Спартак» является дебютантом Лиги чемпионов, и матч против «Астаны» стал для юрмальского клуба первым в турнире.