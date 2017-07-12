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12 июля 2017, 17:25 | Футбол: Еврокубки | Vesti.kz

Жуков, Маркович и еще три игрока «Кайрата» пропустят матч Лиги Европы со «Скендербеу»

Тренерский штаб «Кайрата» не сможет рассчитывать на шестерых футболистов в первом с албанским «Скендербеу» в Лиге Европы.

До конца сезона выбыл защитник Ян Вороговский. Увеличить
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Алматинскому клубу не помогут защитники Ян Вороговский, Ермек Куантаев, Жарко Маркович и Станислав Лунин, а также полузащитник Георгий Жуков. Есть повреждение у еще одного хавбека Иво Иличевича, однако не уточняется, пропустит ли хорват предстоящий матч.

— Георгий сыграет в завтрашнем матче?
— Жукова не будет, — цитирует главного тренера «Кайрата» Кахабера Цхададзе официальный сайт клуба.

— Увидим дебют Шелдона Бато в еврокубках?
— Скорее всего, да.

— Трансферное окно в Казахстане закрылось. Довольны вы селекционной работой?
— У нас, в принципе, не было запланировано больших трансферов. Единственное, мы говорили, что возьмем центрального защитника. Но, к сожалению, беда в том, что травмы идут контактные: тот же Жуков, тот же Иличевич. Это сильно беспокоит, но, в целом, команда в этом году хорошо укомплектована. Беспокоит то, что серьезно травмированы шесть человек. Нам приходится перестраиваться, вы сами видите, сколько у нас правых защитников «сломались»: Куантаев, Вороговский, Лунин.

— Жарко Марковича не будет?
— Нет, завтра точно не будет.

— Надолго ли выбыл Вороговский?
— У Вороговского серьезная травма, тем более, она старая. К сожалению, у него проблема в колене, его недавно оперировали и, думаю, что до конца сезона его не увидим.

Матч второго раунда квалификации Лиги Европы «Кайрат» — «Скендербеу» пройдет завтра, 13 июля, в Алматы и начнется в 20:45 по местному времени.

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