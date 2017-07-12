Албанские СМИ назвали ориентировочный состав «Скендербеу» на матч с «Кайратом»

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Издание прогнозирует, что албанцы сыграют по схеме 4−1−4−1, а их стартовый состав будет выглядеть следующим образом: Шехи — Мици, Яшаница, Радас, Вангели — Османи — Латифи, Шкодра, Лилай, Гавазай — Джеймс.



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