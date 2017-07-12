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12 июля 2017, 11:53 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

Албанские СМИ назвали ориентировочный состав «Скендербеу» на матч с «Кайратом»

Сайт Panorama.com.al поделился возможной расстановкой албанского «Скендербеу» на первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы против «Кайрата», сообщает Sports.kz.

Сайт Panorama.com.al поделился возможной расстановкой албанского Скендербеу на первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы против <span class=error>Кайрата</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
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Издание прогнозирует, что албанцы сыграют по схеме 4−1−4−1, а их стартовый состав будет выглядеть следующим образом: Шехи — Мици, Яшаница, Радас, Вангели — Османи — Латифи, Шкодра, Лилай, Гавазай — Джеймс.

Первый матч «Кайрат» — «Скендербеу» состоится 13 июля в Алматы, ответный — 20 июля в Корче. На первую игру букмекерская контора 1XBET предлагает следующие коэффициенты: победа «Кайрата» — 1.21, ничья — 6.8, победа «Скендербеу» — 16.

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