К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Тренер вратарей юрмальского «Спартака» Александр Колинько (бывший игрок сборной Латвии, английского «Кристал Пэлас» и российского «Рубина») в интервью Prosports.kz рассказал, почему матч с «Астаной» для него особенный, из-за чего Абылайхан Дуйсен не задержался в Латвии, и каковы изъяны в игре голкипера столичного клуба Александра Мокина.

— Главный тренер «Спартака» отметил, что для него матч с «Астаной» очень важен. Вы испытываете похожие чувства?

— Для меня безусловно тоже очень значимый матч, потому что это мой тренерский дебют в Лиге чемпионов. Нам будет противостоять хорошая команда, но хочется показать, что не зря мы работаем и достичь положительного результата.

— Чемпионаты Латвии и Казахстана — это существенная разница?

— Тяжело судить о чемпионате Казахстана, знаю, что есть 2−3 сильные команды, а остальные выглядят несколько слабее.

— Вы наверняка изучали стиль игры вратарей «Астаны», подметили что-то для себя и своих подопечных?

— Да, слабая сторона вратаря «Астаны» (Мокина) — игра на выходах, как я понимаю, он вообще старается не выходить с линии ворот, это сразу заметно.

— Еще недавно за «Спартак» выступал на правах аренды голкипер «Астаны» Абылайхан Дуйсен, какое впечатление он произвел на вас?

— Тяжело сказать, вратарь, как вратарь, к сожалению, в нашей ситуации легионер на эту позицию нам был не нужен.

— И в целом, что вы ожидаете от предстоящего матча?

— Хочется верить, что будет интересная игра, чтобы было побольше футбола, а не борьбы и беготни, но посмотрим, как все выйдет.

Напомним, что матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Спартак» (Юрмала) — «Астана» пройдет 12 июля на стадионе «Слока», игра стартует в 22:00 (время Астаны). Матч в прямом эфире покажет телеканал «Хабар».