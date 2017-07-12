Болельщики верят в победу «Астаны» над «Спартаком»
В официальной группе футбольного клуба «Астана» ВКонтакте прошло голосование с целью спрогнозировать результат первого матча второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов «Спартак» — «Астана».
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Почти 90% проголосовавших сделали свой выбор в пользу победы столичной команды, 7,2% респондентов отдали свои голоса ничьей и лишь 4,4% решили, что в первом матче выиграет «Спартак».
Стоит отметить, что матч пройдет сегодня, 12 июля, в 22:00 по времени Астаны. Прямая трансляция этой игры запланирована на телеканале «Хабар».
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