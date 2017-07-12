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12 июля 2017, 9:37 | Футбол: Еврокубки | БЕЛТА

Станислав Драгун включен в заявку БАТЭ на матчи Лиги чемпионов

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ сегодня в 18-й раз примут старт в континентальных кубковых турнирах, из которых 13 — в Лиге чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Главный тренер <span class=error>борисовчан</span> Александр <span class=error>Ермакович</span> перед сегодняшним матчем сказал что все игроки с хорошим настроением подошли к старту в чемпионской лиге и готовы порадовать болельщиков хорошей игрой. Увеличить
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В первой встрече 2-го квалификационного раунда с армянским «Алашкертом» на поле «Борисов-Арены» в составе борисовчан может дебютировать известный белорусский полузащитник Станислав Драгун, который совсем недавно пополнил ряды чемпионов страны. Главный тренер борисовчан Александр Ермакович перед сегодняшним матчем сказал, что все игроки с хорошим настроением подошли к старту в чемпионской лиге и готовы порадовать болельщиков хорошей игрой. В составе сегодня не будет травмированного защитника Каспара Дубры и опытного форварда Виталия Родионова, который отбывает дисквалификацию.

Для футболистов «Алашкерта» нынешний старт в континентальных турнирах будет всего четвертым в истории. В первом раунде квалификации они не без труда одолели по сумме двух встреч андоррский клуб «Санта-Колома» — 1:0 (дома) и 1:1 (в гостях).

Поединок с чемпионами Армении будет судить бригада арбитров из Албании, которую возглавляет Энеа Йорги. Матч БАТЭ — «Алашкерт» начнется в 20.30 и будет показан в прямом эфире телеканала «Беларусь 5». Ответная игра между чемпионами Беларуси и Армении состоится 18 июля в Ереване.

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Новости Еврокубков

Албанские арбитры будут судить матч футбольной Лиги чемпионов БАТЭ — «Алашкерт»

Албанские арбитры будут судить матч футбольной Лиги чемпионов БАТЭ — «Алашкерт»

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Арбитры из Албании будут судить матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между футболистами борисовского БАТЭ и ереванского «Алашкерта», сообщает корреспондент БЕЛТА.
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