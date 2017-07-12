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12 июля 2017, 9:30 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

Томасов заявлен за «Астану» на Лиге Чемпионов

Новобранец «Астаны» Марин Томасов сможет выступать за столичную команду в розыгрыше Лиги Чемпионов, сообщает корреспондент KazFootball.kz.

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Напомним, что 1 июля «Астана» подписала контракт с хорватским полузащитником Марином Томасовым, который проведет год в аренде в составе трехкратных чемпионов Казахстана. Новобранец «Астаны» пришел в столичную команду из хорватского клуба «Риека».

Напомним, что матч второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов «Спартак» (Юрмала) — «Астана» состоится уже сегодня. Начало игры — 22:00 по столичному времени.

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