Томасов заявлен за «Астану» на Лиге Чемпионов

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Напомним, что 1 июля «Астана» подписала контракт с хорватским полузащитником Марином Томасовым, который проведет год в аренде в составе трехкратных чемпионов Казахстана. Новобранец «Астаны» пришел в столичную команду из хорватского клуба «Риека».



Напомним, что матч второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов «Спартак» (Юрмала) — «Астана» состоится уже сегодня. Начало игры — 22:00 по столичному времени.