Томасов заявлен за «Астану» на Лиге Чемпионов
Новобранец «Астаны» Марин Томасов сможет выступать за столичную команду в розыгрыше Лиги Чемпионов, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Напомним, что 1 июля «Астана» подписала контракт с хорватским полузащитником Марином Томасовым, который проведет год в аренде в составе трехкратных чемпионов Казахстана. Новобранец «Астаны» пришел в столичную команду из хорватского клуба «Риека».
Напомним, что матч второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов «Спартак» (Юрмала) — «Астана» состоится уже сегодня. Начало игры — 22:00 по столичному времени.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter