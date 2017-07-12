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12 июля 2017, 0:27 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Сербский «Партизан» обыграл черногорскую «Будучность» в матче квалификации футбольной ЛЧ

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Сербский «Партизан» победил черногорскую «Будучность» со счетом 2:0 в первом матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Партизан» в Белграде.

В составе победителей забитыми мячами отметились Урош Джурджевич (53-я минута, пенальти) и Леонардо (63).

Также во вторник в других матчах второго раунда квалификации азербайджанский «Карабах» дома со счетом 5:0 обыграл грузинскую «Самтредию», «Хибернианс» из Мальты на своем поле со счетом 0:3 уступил австрийскому «Зальцбургу». Хорватская «Риека» со счетом 2:0 в домашнем матче была сильнее валлийского «Нью-Сейнтса».

Ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдут 18 и 19 июля.

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