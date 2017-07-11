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11 июля 2017, 22:40 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

«Карабах» забил 5 безответных мячей «Самтредиа» в первом матче квалификации ЛЧ

МОСКВА, 11 июл — Р-Спорт. Футболисты азербайджанского «Карабаха» разгромили грузинский «Самтредиа» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов-2017/18.

Встреча, состоявшаяся во вторник в Баку, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Афран Исмаилов (10-я минута, с пенальти), Дино Ндлову (37 и 45 — с пенальти), Вильд-Дональд Герье (83) и Мичел (90).

Ответный матч пройдет 18 июля в Тбилиси.

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