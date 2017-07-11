«Карабах» забил 5 безответных мячей «Самтредиа» в первом матче квалификации ЛЧ

Встреча, состоявшаяся во вторник в Баку, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Афран Исмаилов (10-я минута, с пенальти), Дино Ндлову (37 и 45 — с пенальти), Вильд-Дональд Герье (83) и Мичел (90).

Ответный матч пройдет 18 июля в Тбилиси.