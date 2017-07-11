Стойлов: Нас многие считают фаворитами, но это нужно доказать на поле

— Подготовка идет нормальным ходом. Все игроки здоровы. Начинается новая кампания в Лиге чемпионов и мы собираемся достойно представить Казахстан на этом турнире. За прошлые сезоны мы смогли значительно поднять свой уровень, добраться до группового раунда еврокубков. Это большое достижение для нас, и нам нужно дальше развивать этот успех. Мы хорошо изучили соперника, в которой выступают хорошие футболисты. «Спартак» играет в комбинационный футбол, а также умеет грамотно обороняться. Думаю, завтра будет интересная игра. Ожидаю, что наша команда выступит на максимальном уровне. Мы понимаем, что нас многие считают фаворитами, но это нужно доказать на поле. До игры все равны.

— Всех ли новичков успели заявить на Лигу чемпионов?

— Сейчас у нас проблема с Томасовым. Будем ждать до последнего момента, чтобы его заявить. У него огромный опыт выступления в еврокубках, мы специально его брали в качестве усиления. Через игры ему надо набирать форму.

— «Астана» и «Спартак» обменялись домашними матчами. Вам на руку, что «Астана» первый матч будет играть на выезде?

— Мне без разницы, где начинать. Важно как сыграть и показать себя. В еврокубках все матчи проходят по-другому.

— В какой футбол играет «Спартак»?

— Соперник очень организованный. Играет в комбинационный, атакующий футбол. Они являются лидерами в своего чемпионата, поэтому захотят показать весь свой атакующий потенциал.

— Можно сказать, что завтра вы будете играть в атакующий футбол?

— Повторюсь, что фаворит является фаворитом только на бумаге. Мы будем играть в такой футбол, который требуется в еврокубках. Важно сыграть организованно и дисциплинированно. Мои футболисты должны показать свои лучшие качества.

— Что можете сказать о качестве газона?

— Я думаю, что все нормально. Неплохое поле, но и не самое лучшее.

— Юрмала является курортным городом, это не расслабляет футболистов вашей команды?

— Если расслабляться только потому, что Юрмала курортное место, то можем вообще не выступать в Европе. Футболистам надо думать не об отдыхе, а о завтрашнем матче. Не каждый клуб из Казахстана играет в групповых стадиях еврокубков. Наши достижения являются рекордом для клуба и страны, и это накладывает ответственность за дальнейшие результаты.

— В прошлом году в матче против прибалтийской команды «Жальгирис» «Астана» столкнулась с проблемой. Сейчас Вы предупреждаете своих футболистов о том, как тяжело пришлось в тот раз?

— Я всегда повторяю, что в еврокубках нет легких игр. Нет таких команд, которых можно просто легко пройти. В Лиге чемпионов любой клуб, с которым мы сталкиваемся, является чемпионом своей страны. В прошлогоднем матче против «Жальгириса» нам чуть повезло, признаюсь, что игра была тяжелой. Надеюсь, что сейчас покажем хороший футбол, и дальше пройдет та команда, которая больше заслуживает этого.

Напомним, первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Астаной» и «Спартаком» пройдет в Юрмале 12-го июля.