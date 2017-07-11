Постсоветские разборки. Превью к матчу "Спартак" - "Астана"

Латыши впервые примут участие в Лиге чемпионов, до этого они выступали в Лиге Европы. И свой еврокубковый путь начали только в сезоне-2015/16. В первом раунде прошли «Будучность» (Черногория). Дома сыграли вничью 0:0, а на выезде выиграли — 3:1 (данная победа остается для «Спартака» единственной в шести еврокубковых матчах).

Во втором раунде «красно-белые» соперничали уже с «Воеводиной» и не смогли преодолеть сербский барьер по итогам двухраундового противостояния (1:1 дома, 0:3 в гостях).

В Лиге Европы-2016/17 латвийские футболисты на стадии первого отборочного этапа встречались с минским «Динамо» и проиграли белорусам в обоих матчах (0:2 дома, 1:2 в гостях).

В 2016 году «Спартак» впервые выиграл чемпионат страны, благодаря чему получил право дебютировать в Лиге чемпионов сезона-2017/18.

Интересно, что клуб из Юрмалы всего на два года старше «Астаны». То есть был основан в 2007 году, тогда как казахстанская команда в 2009-м. Несмотря на это, астанчане имеют более убедительные достижения: трижды выиграли чемпионат страны, дважды выступали в групповой стадии еврокубков, в розыгрыше которых участвуют с сезона-2013/14. Если быть точнее, играли в основной сетке Лиги чемпионов-2015/16, а также в групповом турнире Лиги Европы-2016/17.

Словом, по опыту, бюджету и составу астанчане превосходят чемпиона Латвии, а потому фаворит матча очевиден, хотя ранее пути команд не пересекались. Правда, в составе «Спартака» есть несколько интересных легионеров. Это белорусы Дмитрий Платонов и Сергей Пушняков, хорваты Круно Иванчич и Лука Шимунович, россиянин Евгений Козлов, а также опытный нападающий из Узбекистана Азиз Ибрагимов.

В целом, «Астана» удачно играет против постсоветских клубов. В свое время были обыграны армянский «Пюник» (4:1, 2:0), литовский «Жальгирис» (0:0, 2:1) и белорусский БАТЭ (2:0, 2:2). При этом к предстоящему матчу в Юрмале команда Станимира Стойлова подходит с 5-матчевой победной серией.

Кстати, «Спартак» возглавляет поляк Марек Зуб, который был назначен на должность главного тренера в феврале текущего года. До этого тренировал китайский клуб «Шеньян Урбан». Главные достижения в его тренерской карьере пришлись на работу с «Жальгирисом», вместе с которым дважды выигрывал чемпионат Литвы, три раза становился обладателем Кубка страны, а в 2014 году признавался лучшим тренером Литвы.

Игру обслужит ирландская бригада судей во главе с Нилом Дойлом. Этот рефери хорошо известен алматинским любителям футбола, так как обслуживал ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы-2014/15 «Кукеси» — «Кайрат». Встреча в Албании завершилась вничью 0:0. Одно из трех предупреждений он вынес бывшему защитнику алматинского клуба Александру Кислицыну. По сумме двух игр в следующий круг прошли казахстанцы. Больше не обслуживал матчи с участием наших клубов или национальных сборных.

Напомним, что матч «Спартака» и «Астаны» во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов пройдет 12 июля в Юрмале. Ответная игра состоятся 18-го числа в столице Казахстана.