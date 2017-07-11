«Kazsport» покажет матч Лиги Европы «Кайрат» — «Скендербеу»
В четверг алматинский «Кайрат» дома проведет первый матч второго отборочного раунда Лиги Европы с албанским «Скендербеу», пишет Sports.kz.
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Казахстанцы смогут увидеть этот поединок в прямом эфире на телеканале «Kazsport». начало трансляции в 20:45.
Начало предматчевой программы на Центральном стадионе Алматы в 19:45. Букмекерская контора 1XBET отдает предпочтение «народной команде»: победа «Кайрата» — 1.24, ничья — 5.05, победа «Кайрата» — 11.
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