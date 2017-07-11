К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— «Астана» сильнейший клуб нашей страны, для телеканала «Хабар» вопрос престижа показать матч с участием чемпиона Казахстана в таком престижном турнире как Лига Чемпионов. Казахстанские болельщики должны увидеть гостевую игру из Юрмалы в прямом эфире, и они ее увидят! — прокомментировал продюсер спортивных трансляций АО «Агентство «Хабар» Аскат Жакаев.



Начало эфира завтрашнего матча в 22:00 времени Астаны. Комментировать матч будут Ермухамед Маулен и Айбек Кабылша.