Казахстанцы в прямом эфире увидят матч «Спартак» — «Астана»
Телеканал «Хабар» преподносит казахстанским любителям футбола подарок. Матч квалификационной стадии самого престижного европейского клубного турнира Лиги Чемпионов между чемпионом Казахстана футбольным клубом «Астаной» и латвийским «Спартаком» будет показан в прямом эфире на республиканском телеканале. Прямой эфир состоится 12 июля 2017 г. из г. Юрмала.
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— «Астана» сильнейший клуб нашей страны, для телеканала «Хабар» вопрос престижа показать матч с участием чемпиона Казахстана в таком престижном турнире как Лига Чемпионов. Казахстанские болельщики должны увидеть гостевую игру из Юрмалы в прямом эфире, и они ее увидят! — прокомментировал продюсер спортивных трансляций АО «Агентство «Хабар» Аскат Жакаев.
Начало эфира завтрашнего матча в 22:00 времени Астаны. Комментировать матч будут Ермухамед Маулен и Айбек Кабылша.
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