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11 июля 2017, 9:27 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

Казахстанцы в прямом эфире увидят матч «Спартак» — «Астана»

Телеканал «Хабар» преподносит казахстанским любителям футбола подарок. Матч квалификационной стадии самого престижного европейского клубного турнира Лиги Чемпионов между чемпионом Казахстана футбольным клубом «Астаной» и латвийским «Спартаком» будет показан в прямом эфире на республиканском телеканале. Прямой эфир состоится 12 июля 2017 г. из г. Юрмала.

Телеканал Хабар преподносит казахстанским любителям футбола подарок. Матч квалификационной стадии самого престижного европейского клубного турнира Лиги Чемпионов между чемпионом Казахстана футбольным клубом <span class=error>Астаной</span> и латвийским Спартаком будет показан в прямом эфире на республиканском телеканале. Прямой эфир состоится 12 июля 2017 г. из г. Юрмала. Увеличить
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— «Астана» сильнейший клуб нашей страны, для телеканала «Хабар» вопрос престижа показать матч с участием чемпиона Казахстана в таком престижном турнире как Лига Чемпионов. Казахстанские болельщики должны увидеть гостевую игру из Юрмалы в прямом эфире, и они ее увидят! — прокомментировал продюсер спортивных трансляций АО «Агентство «Хабар» Аскат Жакаев.

Начало эфира завтрашнего матча в 22:00 времени Астаны. Комментировать матч будут Ермухамед Маулен и Айбек Кабылша.

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