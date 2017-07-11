Экс-форвард «Ордабасы» пугает сербов адской жарой в Казахстане

— Привыкание к разнице во времени — это меньшая из проблем, в отличие, например, от адской жары. Я лично убедился в этом, играя за «Ордабасы». Еще одна проблема — искусственный газон. Несмотря на то, что он современный, нужно время, чтобы привыкнуть к темпу игры на нем. Поэтому в начале матча не стоит рисковать. Их тренер [Димитар Димитров] делает упор на единоборства и контратаки. Когда есть пространство для контратак, они играют на бывшего игрока «Партизана» Фофану. Но мозг команда — Фонсека: он проделывает половину объема работы команды и может создать немало проблем. Дже Джедже уже не так опасен, как пару лет назад. В общем, «Црвена Звезда» должна быть сконцентрирована и бороться на протяжении всех ста восьмидесяти минут, — сказал Касалица.



Первый матч «Иртыш» — «Црвена Звезда» состоится 13 июля в Павлодаре, ответный — 20 июля в Белграде.