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11 июля 2017, 8:40 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

Экс-форвард «Ордабасы» пугает сербов адской жарой в Казахстане

Бывший нападающий «Ордабасы» Филип Касалица прокомментировал предстоящий матч «Иртыша» и «Црвены Звезды» во втором квалификационном раунде Лиги Европы, сообщает Sports.kz.

Бывший нападающий <span class=error>Ордабасы</span> <span class=error>Филип</span> <span class=error>Касалица</span> прокомментировал предстоящий матч Иртыша и <span class=error>Црвены</span> Звезды во втором квалификационном раунде Лиги Европы сообщает Sports.kz. Увеличить
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— Привыкание к разнице во времени — это меньшая из проблем, в отличие, например, от адской жары. Я лично убедился в этом, играя за «Ордабасы». Еще одна проблема — искусственный газон. Несмотря на то, что он современный, нужно время, чтобы привыкнуть к темпу игры на нем. Поэтому в начале матча не стоит рисковать. Их тренер [Димитар Димитров] делает упор на единоборства и контратаки. Когда есть пространство для контратак, они играют на бывшего игрока «Партизана» Фофану. Но мозг команда — Фонсека: он проделывает половину объема работы команды и может создать немало проблем. Дже Джедже уже не так опасен, как пару лет назад. В общем, «Црвена Звезда» должна быть сконцентрирована и бороться на протяжении всех ста восьмидесяти минут, — сказал Касалица.

Первый матч «Иртыш» — «Црвена Звезда» состоится 13 июля в Павлодаре, ответный — 20 июля в Белграде.

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