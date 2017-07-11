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11 июля 2017, 8:01 | Футбол: Еврокубки | Vesti.kz

Давид Лория получил травму перед матчем Лиги Европы с «Црвеной Звездой»

Голкипер павлодарского «Иртыша» Давид Лория из-за травмы может пропустить домашний матч второго квалификационного раунда Лиги Европы с сербской «Црвена Звездой».

Голкипер Иртыша может пропустить первый матч команд который состоится 13 июля в Павлодаре. Увеличить
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Лория получил повреждение на предматчевой тренировке в преддверии игры с «Тоболом» (0:1) в Павлодаре в рамках 19-го тура премьер-лиги. Об этом рассказал главный тренер «Иртыша» Димитар Димитров на послематчевой пресс-конференции.

— Димитар, что с Давидом?
— Давид во время разминки почувствовал боль в спине, поэтому не смог сыграть сегодня. Доктор ставил укол ему, но он чувствовал себя некомфортно и не смог сыграть.

— А к четвергу он будет готов?
— Сейчас не могу сказать. Надеюсь, все будет нормально.

Напомним, первый матч между «Иртышом» и «Црвеной Звездой» состоится 13 июля в Павлодаре, а ответный — через неделю в Белграде.

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