«Црвена Звезда» лишится своего главного козыря в ответном матче с «Иртышом»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Санкции были применены к Северной трибуне стадиона, где традиционно собираются самые активные фанаты «Црвены Звезды» — «Делиjе Север». Причиной послужили оскорбительные речевки болельщиков в адрес судей, работавших на первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы с мальтийской «Флорианой» (3:0).



Таким образом, в ответном матче второго раунда с «Иртышом» футболисты «Црвены Звезды» не услышат столь бурной поддержки болельщиков, как обычно. Отметим, что по саппорту сербские фанаты традиционно считаются одними из самых лучших в Европе.



Первый матч «Иртыш» — «Црвена Звезда» состоится 13 июля в Павлодаре. Букмекерская контора 1XBET предлагает на него следующие коэффициенты: победа «Иртыша» — 3.38, ничья — 3.42, победа «Црвены Звезды» — 2.22. Ответная игра пройдет 20 июля в Белграде.