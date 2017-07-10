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10 июля 2017, 23:28 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

«Црвена Звезда» лишится своего главного козыря в ответном матче с «Иртышом»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал фанатские сектора на домашнем стадионе «Црвены Звезды» «Райко Митич», сообщает Sports.kz со ссылкой на Blic.rs.

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Санкции были применены к Северной трибуне стадиона, где традиционно собираются самые активные фанаты «Црвены Звезды» — «Делиjе Север». Причиной послужили оскорбительные речевки болельщиков в адрес судей, работавших на первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы с мальтийской «Флорианой» (3:0).

Таким образом, в ответном матче второго раунда с «Иртышом» футболисты «Црвены Звезды» не услышат столь бурной поддержки болельщиков, как обычно. Отметим, что по саппорту сербские фанаты традиционно считаются одними из самых лучших в Европе.

Первый матч «Иртыш» — «Црвена Звезда» состоится 13 июля в Павлодаре. Букмекерская контора 1XBET предлагает на него следующие коэффициенты: победа «Иртыша» — 3.38, ничья — 3.42, победа «Црвены Звезды» — 2.22. Ответная игра пройдет 20 июля в Белграде.

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