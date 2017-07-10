«Астана» отправилась в Юрмалу
В 12:00 чемпион страны «Астана» отправился в Юрмалу на первый матч второго отборочного раунда Лиги Чемпионов со «Спартаком», пишет Sports.kz.
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Данная встреча пройдет в среду в 22:00 по времени Астаны. Телеканал «Kazsport» эту игру не покажет, возможно, что казахстанцы увидят трансляцию в интернете.
Букмекерская контора 1XBET в этом противостоянии отдает предпочтение казахстанцам: победа «Спартака» — 6.2, ничья — 4.1, победа «Спартака» — 1.58.
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