Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30334556/
10 июля 2017, 9:25 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

«Астана» отправилась в Юрмалу

В 12:00 чемпион страны «Астана» отправился в Юрмалу на первый матч второго отборочного раунда Лиги Чемпионов со «Спартаком», пишет Sports.kz.

В 12:00 чемпион страны <span class=error>Астана</span> отправился в Юрмалу на первый матч второго отборочного раунда Лиги Чемпионов со Спартаком пишет Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Данная встреча пройдет в среду в 22:00 по времени Астаны. Телеканал «Kazsport» эту игру не покажет, возможно, что казахстанцы увидят трансляцию в интернете.

Букмекерская контора 1XBET в этом противостоянии отдает предпочтение казахстанцам: победа «Спартака» — 6.2, ничья — 4.1, победа «Спартака» — 1.58.

Астана
Новости Матчи Состав Статистика
Спартак Ю
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
29 июня

Трансляция матча Лиги Европы «Иртыш» - «Дунав»

СМИ почувствовали у «Канело» страх перед Головкиным

Трансляция матча Лиги Европы «Широки Бриег» - «Ордабасы»