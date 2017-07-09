Анчелотти: Конкуренция в Лиге чемпионов-2017/18 будет беспрецедентной
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящего розыгрыша Лиги чемпионов-2017/18.
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— Мечтаю о том, чтобы выиграть Лигу чемпионов в четвертый раз. На этот раз турнир по целому ряду причин будет еще более сложным, чем когда бы то ни было. Английские гранды возвращаются в гонку за победой — «Челси», «Манчестер Юнайтед»….
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Задачи всех этих команд, а также амбициозного «ПСЖ» — как минимум выход в полуфинал. Все они хотят быть в четверке лучших. Такой конкуренции в Лиге чемпионов еще никогда не было, — заявил Анчелотти.
«Бавария» в последний раз выигрывала Лигу чемпионов в 2013 года под руководством Юппа Хайнкеса.
В прошедшем розыгрыше турнира мюнхенцы уступили мадридскому «Реалу» на стадии четвертьфинала. Ответная игра на «Сантьяго Бернабеу» вызвала широкий резонанс благодаря сразу нескольким спорным решениям венгерского арбитра Виктора Кашшаи.
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