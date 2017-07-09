Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30330021/
9 июля 2017, 15:27 | Футбол: Еврокубки | Советский спорт

Анчелотти: Конкуренция в Лиге чемпионов-2017/18 будет беспрецедентной

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящего розыгрыша Лиги чемпионов-2017/18.

Главный тренер Баварии Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящего розыгрыша Лиги чемпионов-2017/18. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Мечтаю о том, чтобы выиграть Лигу чемпионов в четвертый раз. На этот раз турнир по целому ряду причин будет еще более сложным, чем когда бы то ни было. Английские гранды возвращаются в гонку за победой — «Челси», «Манчестер Юнайтед»….

«Барселона» и «Бавария» хотят вернуться на прежний уровень. «Ювентус» желает наконец-то взять трофей после стольких упущенных шансов в финалах. А «Реал» захочет выиграть Лигу чемпионов в третий раз подряд.

Задачи всех этих команд, а также амбициозного «ПСЖ» — как минимум выход в полуфинал. Все они хотят быть в четверке лучших. Такой конкуренции в Лиге чемпионов еще никогда не было, — заявил Анчелотти.

«Бавария» в последний раз выигрывала Лигу чемпионов в 2013 года под руководством Юппа Хайнкеса.

В прошедшем розыгрыше турнира мюнхенцы уступили мадридскому «Реалу» на стадии четвертьфинала. Ответная игра на «Сантьяго Бернабеу» вызвала широкий резонанс благодаря сразу нескольким спорным решениям венгерского арбитра Виктора Кашшаи.

Бавария
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Стадион «Локомотив» будет заявлен резервной ареной ФК «Спартак» на Лигу чемпионов

Стадион «Локомотив» будет заявлен резервной ареной ФК «Спартак» на Лигу чемпионов

МОСКВА, 8 июля. /Корр. ТАСС Владислав Уткин/. Московский стадион «Локомотив» будет заявлен резервной ареной футбольного клуба «Спартак» для выступления в Лиге чемпионов сезона-2017/18. Об этом ТАСС сообщил владелец клуба, председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун.
Еще 7 новостей  Все новости
7 июля

Яхты, авто и модели! Так отдыхают игроки сборной России этим летом

Знакомимся с Дарьей - новой супругой Валерия Карпина (фото)

«Уничтожил звезду России». Американцы – о поражении Федора Емельяненко