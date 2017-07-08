Стадион «Локомотив» будет заявлен резервной ареной ФК «Спартак» на Лигу чемпионов
МОСКВА, 8 июля. /Корр. ТАСС Владислав Уткин/. Московский стадион «Локомотив» будет заявлен резервной ареной футбольного клуба «Спартак» для выступления в Лиге чемпионов сезона-2017/18. Об этом ТАСС сообщил владелец клуба, председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун.
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«Резервным стадионом на Лигу чемпионов будет заявлен стадион «Локомотив», — сказал Федун.
«Спартак» стал чемпионом России сезона-2016/17 и выступит в групповом этапе Лиги чемпионов. Основным стадионом клуба является «Открытие-Арена» в Тушино, который был открыт в сентябре 2014 года. Арена приняла три матча Кубка конфедераций — 2017, а также станет одним из 12 стадионов чемпионата мира 2018 года.
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