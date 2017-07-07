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7 июля 2017, 20:19 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Сёмин: В Лиге Европы у «Локомотива» будет задача выйти из группы и пройти дальше

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о задаче, которая будет стоять перед «железнодорожниками» в Лиге Европы—2017/18. Московская команда обеспечила себе участие в групповом этапе еврокубка благодаря победе в Кубке России.

Главный тренер Локомотива Юрий <span class=error>Сёмин</span> рассказал о задаче которая будет стоять перед железнодорожниками в Лиге Европы—2017/18. Увеличить
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«Ну как попадать в Лигу Европу и не ставить задачу пройти как можно дальше? Конечно, будет задача выйти из группы, пройти дальше. Но многое будет зависеть от того, как мы укрепимся. Команда полностью не укомплектована, но ещё есть время», — сказал Сёмин в эфире программы «Все на матч».

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