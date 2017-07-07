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7 июля 2017, 10:57 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

Казахстан обошел Норвегию и Шотландию в клубном рейтинге УЕФА

По итогам первого отборочного раунда Лиги Европы алматинский «Кайрат», павлодарский «Иртыш» и шымкентский «Ордабасы» принесли в копилку Казахстана в клубном рейтинге УЕФА 4.5 очков, пишет Sports.kz.

По итогам первого отборочного раунда Лиги Европы <span class=error>алматинский</span> <span class=error>Кайрат</span> павлодарский Иртыш и <span class=error>шымкентский</span> <span class=error>Ордабасы</span> принесли в копилку Казахстана в клубном рейтинге <span class=error>УЕФА</span> 4.5 очков пишет Sports.kz. Увеличить
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По 2 очка добыли алматинцы и павлодарцы, 0,5 на счету шымкентцев. 4,5 делятся на четыре команды, в итоге Казахстан в этом сезоне заработал 1,125 балла.

Такой показатель помог нашей стране переместиться на две позиции вверх в клубном рейтинге стран УЕФА, с 28 на 26 место, опустив вниз Норвегию и Шотландию.

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