Казахстан обошел Норвегию и Шотландию в клубном рейтинге УЕФА
По итогам первого отборочного раунда Лиги Европы алматинский «Кайрат», павлодарский «Иртыш» и шымкентский «Ордабасы» принесли в копилку Казахстана в клубном рейтинге УЕФА 4.5 очков, пишет Sports.kz.
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По 2 очка добыли алматинцы и павлодарцы, 0,5 на счету шымкентцев. 4,5 делятся на четыре команды, в итоге Казахстан в этом сезоне заработал 1,125 балла.
Такой показатель помог нашей стране переместиться на две позиции вверх в клубном рейтинге стран УЕФА, с 28 на 26 место, опустив вниз Норвегию и Шотландию.
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