Казахстан обошел Норвегию и Шотландию в клубном рейтинге УЕФА

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По 2 очка добыли алматинцы и павлодарцы, 0,5 на счету шымкентцев. 4,5 делятся на четыре команды, в итоге Казахстан в этом сезоне заработал 1,125 балла.



Такой показатель помог нашей стране переместиться на две позиции вверх в клубном рейтинге стран УЕФА, с 28 на 26 место, опустив вниз Норвегию и Шотландию.