Балканский переход. «Иртыш» и «Кайрат» получили новых соперников в ЛЕ

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Алматинский «Кайрат» во втором квалификационном раунде Лиги Европы сыграет с албанским «Скендербеу», а «Иртыш» ждет матчей против сербской «Црвены Звезды». Оба соперника наших клубов, хорошо знакомы казахстанским любителям футбола.

Албанский транзит

«Кайрат» уверенно пройдя литовский «Атлантас» в третий раз за последние четыре года сыграет в Лиге Европы с албанским клубом.

Алматинцы, как и остальные казахстанские клубы имеют положительную статистику в играх с албанскими коллективами. Лишь в одном матче из шести, команда из этой страны обыгрывала казахстанский клуб. Случилось это в 2013 году, когда в рамках квалификации Лиги чемпионов «Скендербеу» нанес в Тиране поражение карагандинскому «Шахтеру». Впрочем, этот результат не повлиял на общий исход двухматчевого противостояния. Карагандинцы уверенно преодолели барьер, выиграв с общим счетом 5:3.

Теперь «Скендербеу» в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы — 2017/18 сыграет с «Кайратом». Алматинцы из всех представителей Казахстана в еврокубках, имеют наиболее богатый опыт соперничества с албанскими клубами. В сезоне 2014/15 «Кайрат» в квалификации Лиги Европы встречался с «Кукеси». Победа в Алматы (1:0) вкупе с выездной ничьей (0:0), сделала «Кайрат» победителем пары.

В предыдущем розыгрыше Лиги Европы, алматинцы сумели разгромить «Теуту». Победа в Албании — 1:0 и в Алматы — 5:0.

Соперник «Кайрата» образован в 1909 году. Клуб является семикратным чемпионом Албании и первой командой из этой страны, которая попадала в групповой этап еврокубков.

Причем впервые с 1933 года, «Скендербеу» установил гегемонию в последнее время. С сезона 2010/11 клуб из города Корча шесть раз побеждал в национальном первенстве.

Примечательно, что по итогам сезона 2015/16 ближайший соперник «Кайрата» уличенный в договорных матчах, согласно решению Федерации футбола Албании был лишен чемпионского звания и оштрафован почти на 17 тыс. долларов. Ранее УЕФА на один сезон исключил албанский клуб из числа участников еврокубков. «Скендербеу» попытался обжаловать это решение. Однако положительного результата албанцам это не принесло.

В нынешнем розыгрыше Лиги Европы, «Скендербеу» как и «Кайрат» стартовал с первого квалификационного раунда.

На своем поле албанский клуб одержал скромную победу над клубом из Андорры «Сан-Хулиа» со счетом 1:0, а на выезде соперник «Кайрата» победил со счетом 5:0.

По данным авторитетного портала transfermarkt.de суммарная стоимость игроков «Скендербеу» составляет 7,5 млн евро, тогда как стоимость состава «Кайрата» равняется 18,18 млн евро. Самым дорогим в «Скендербеу» является Лиридон Латифи. 23-лений полузащитник клуба, обойдется потенциальному покупателю в 825 тыс. евро. В двух матчах с андоррским клубом, Латифи отметился тремя голами.

13 июля «Кайрат» примет «Скендербеу» на своем поле. Ответный матч состоится 20 июля.

И опять «Црвена Звезда»

Сербский клуб в очередной раз ожидает встреча с казахстанской командой. На сей раз белградский клуб сыграет с павлодарским «Иртышом», который обыграл болгарский «Дунав». Два года назад «звездаши» в рамках первого квалификационного раунда уступили «Кайрату». В Белграде алматинцы нанесли поражение сербам со счетом 2:0, а в Алматы «Кайрат» выиграл — 2:1.

В квалификации Кубка УЕФА 2002/03 «Црвена Звезда» выиграла у «Кайрата» по сумме двух матчей со счетом 5:0.

Стоит отметить, что сербы не очень-то желали встречаться с клубом из Казахстана. Соперник «Иртыша» 27 раз, побеждавший в национальном первенстве в первом квалификационном раунде Лиги Европы-2017/18, сломил сопротивление мальтийской «Флорианы». В Белграде сербский клуб выиграл со счетом 360. А в гостях они сыграли вничью — 3:3.

Первый матч состоится в Павлодаре 13 июля. Ответный в Белграде — 20 июля.