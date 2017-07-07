Беларусь в таблице коэффициентов УЕФА располагается ниже Литвы и Лихтенштейна

Отметим, что БАТЭ и брестское «Динамо» еще не стартовали на евроарене. Борисовчане во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов сразится с армянским «Алашкертом», а южане на аналогичной стадии Лиги Европы померятся силами с австрийским «Рейндорфом». Пока наибольший вклад в общую корзину внесло минское «Динамо», дважды победившее фарерский «Рунавик». В свою очередь, солигорский «Шахтер» покинул евроарену, добыв лишь очко в двухматчевом противостоянии с литовской «Судувой». Белорусские очковые накопления и впредь будут делиться на четыре клуба, невзирая на вылет горняков и прочие возможные потери в будущем.



Пока же в таблице коэффициентов УЕФА Беларусь располагается ниже таких стран, как Литва, Македония, Азербайджан, Казахстан, Мальта и… Лихтенштейн.