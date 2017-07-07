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https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30312114/
7 июля 2017, 10:24 | Футбол: Еврокубки | Прессбол

Беларусь в таблице коэффициентов УЕФА располагается ниже Литвы и Лихтенштейна

После первого квалификационного раунда еврокубков Беларусь занимает в таблице коэффициентов УЕФА 35-е место. На данный момент ее коэффициент составляет 0,625.

После первого квалификационного раунда <span class=error>еврокубков</span> <span class=error>Беларусь</span> занимает в таблице коэффициентов <span class=error>УЕФА</span> 35-е место. На данный момент ее коэффициент составляет 0625. Увеличить
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Отметим, что БАТЭ и брестское «Динамо» еще не стартовали на евроарене. Борисовчане во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов сразится с армянским «Алашкертом», а южане на аналогичной стадии Лиги Европы померятся силами с австрийским «Рейндорфом». Пока наибольший вклад в общую корзину внесло минское «Динамо», дважды победившее фарерский «Рунавик». В свою очередь, солигорский «Шахтер» покинул евроарену, добыв лишь очко в двухматчевом противостоянии с литовской «Судувой». Белорусские очковые накопления и впредь будут делиться на четыре клуба, невзирая на вылет горняков и прочие возможные потери в будущем.

Пока же в таблице коэффициентов УЕФА Беларусь располагается ниже таких стран, как Литва, Македония, Азербайджан, Казахстан, Мальта и… Лихтенштейн.

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