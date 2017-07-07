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7 июля 2017, 10:05 | Футбол: Еврокубки | Vesti.kz

Сколько «Кайрат», «Иртыш» и «Ордабасы» заработали баллов по итогам первого раунда Лиги Европы

Алматинский «Кайрат», павлодарский «Иртыш» и шымкентский «Ордабасы» принесли в копилку Казахстана по итогам первого раунда квалификации Лиги Европы 1,125 очков, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В первом раунде алматинский клуб в обоих матчах победил литовский «Атлантас» (6:0, 2:1), «Иртыш» дважды обыграл болгарский «Дунав» (1:0, 2:0), а «Ордабасы» покинул Лигу Европы, проиграв по сумме двух встреч боснийскому «Широки Бриегу» (0:2, 0:0).

Таким образом, «Кайрат» и «Иртыш» заработали по 0,500 очков, а «Ордабасы» — 0,125 баллов. В сумме же теперь Казахстан имеет в своем активе 15,000 баллов, что позволило подняться на 26 место в клубном рейтинге УЕФА.

Напомним, что во втором раунде «Кайрат» встретится с албанским «Скендербеу», прошедшим андоррский клуб «Сан-Хулиа» (1:0, 5:0). Соперником «Иртыша» станет сербская «Црвена Звезда», которая была сильнее мальтийской «Флорианы» (2:0, 3:3).

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Сколько "Кайрат", "Иртыш" и Ордабасы" заработали баллов по итогам первого раунда Лиги Европы