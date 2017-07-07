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7 июля 2017, 9:41 | Футбол: Еврокубки | БЕЛТА

Австрийский «Альтах» будет соперником брестского «Динамо» в квалификации футбольной Лиги Европы

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соперником футболистов брестского «Динамо» во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы будет австрийский «Альтах», сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>7 июля Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/. </em>Соперником футболистов брестского Динамо во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы будет австрийский Альтах сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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В стартовом круге квалификации австрийская команда по сумме двух встреч оказалась сильнее грузинского клуба «Чихура» — 1:0 (в гостях) и 1:1 (дома). Первый матч состоится 13 июля в Альтахе, ответный — 20 июля в Бресте.

Минское «Динамо», которое на старте дважды обыграло фарерский «Пунавик» — 2:1 (дома) и 2:0 (в гостях), будет соперничать с македонским клубом «Работнички» из Скопье. В первом раунде македонцы дважды переиграли «Тре Пенне» из Сан-Марино — 1:0 (в гостях) и 6:0 (дома).

Солигорский «Шахтер» не смог преодолеть первый квалификационный барьер, уступив литовской «Судуве» — 0:0 (дома) и 1:2 (в гостях).

В главном континентальном клубном турнире Лиге чемпионов борисовский БАТЭ начнет выступление со 2-го раунда квалификации. Первый поединок против армянского «Алашкерта» команда Александра Ермаковича проведет 12 июля на поле «Борисов-Арены», ответный матч состоится 18 июля в Ереване.

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Новости Еврокубков

Футболисты минского «Динамо» обыграли «Рунавик» и вышли в следующий раунд Лиги Европы

Футболисты минского «Динамо» обыграли «Рунавик» и вышли в следующий раунд Лиги Европы

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» обыграли в гостях «Рунавик» из Фарерских островов со счетом 2:0 в первом раунде квалификации Лиги Европы и вышли в следующий раунд турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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