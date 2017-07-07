Австрийский «Альтах» будет соперником брестского «Динамо» в квалификации футбольной Лиги Европы

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В стартовом круге квалификации австрийская команда по сумме двух встреч оказалась сильнее грузинского клуба «Чихура» — 1:0 (в гостях) и 1:1 (дома). Первый матч состоится 13 июля в Альтахе, ответный — 20 июля в Бресте.

Минское «Динамо», которое на старте дважды обыграло фарерский «Пунавик» — 2:1 (дома) и 2:0 (в гостях), будет соперничать с македонским клубом «Работнички» из Скопье. В первом раунде македонцы дважды переиграли «Тре Пенне» из Сан-Марино — 1:0 (в гостях) и 6:0 (дома).

Солигорский «Шахтер» не смог преодолеть первый квалификационный барьер, уступив литовской «Судуве» — 0:0 (дома) и 1:2 (в гостях).

В главном континентальном клубном турнире Лиге чемпионов борисовский БАТЭ начнет выступление со 2-го раунда квалификации. Первый поединок против армянского «Алашкерта» команда Александра Ермаковича проведет 12 июля на поле «Борисов-Арены», ответный матч состоится 18 июля в Ереване.