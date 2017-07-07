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7 июля 2017, 9:05 | Футбол: Еврокубки | Vesti.kz

Тренер «Кайрата» о победе над «Атлантасом» в ЛЕ: Самое главное, что мы выиграли — очки заработали для страны и для себя

Главный тренер «Кайрата» Кахабер Цхададзе на послематчевой пресс-конференции поделился своим мнением об ответном матче Лиги Европы с литовским «Атлантасом», в котором его подопечные победили со счетом 2:1.

Следующим соперником алматинцев станет албанский Скендербеу. Увеличить
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«Поздравляю команду с выходом в следующий раунд. Конечно, ожидали, что «Атлантас» постарается после первой игры реабилитироваться перед своими болельщиками. Они проявили очень большое желание вначале.

Мы старались подготовить команду психологически более сконцентрировано, но, к сожалению, в начале игры пропустили ненужный гол. Но потом, конечно, собрались и начали играть. Поле не совсем позволяло сыграть в свой футбол, как мы хотим, был небольшой. Уже позже все улучшилось — забили два гола. Самое главное, что мы выиграли эту игру: очки заработали для страны и для себя. Футболисты справились с задачей и выиграли матч. Сейчас у нас через два дня матч, и задача стоит — быстро восстановиться.

Потому мы и сделали две замены после первого тайма, которые были запланированы, это хорошо. В общем, готовимся к следующей игре в премьер-лиге, ведь мы боремся за чемпионство. Сегодня наш главный конкурент выиграл свою игру, так что игра с «Акжайыком» очень важна, и мы хорошо подготовимся, — приводит слова Цхададзе официальный сайт ФК «Кайрат».

Напомним, что футболисты «Кайрата» одержали волевую победу над литовским «Атлантасом» в ответном матче первого раунда квалификации Лиги Европы. Следующим соперником алматинцев станет албанский «Скендербеу», прошедший андоррский клуб «Сан-Хулиа» (1:0, 5:0).

Кайрат
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