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7 июля 2017, 8:24 | Футбол: Еврокубки | Vesti.kz

Димитров о выходе во второй раунд квалификации Лиги Европы: Надеюсь, это большой шаг вперед для «Иртыша»

Главный тренер павлодарского «Иртыша» Димитар Димитров прокомментировал ответный матч с болгарским «Дунавом», в котором его подопечные одержали победу со счетом 2:0.

Подопечные Димитара Димитрова прошли болгарский Дунав. Увеличить
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«Игра была обоюдоострой. Обе команды поочередно владели преимуществом, моменты были как у одной, так и у другой команды. Конечно, мы сумели реализовать свои шансы, но все же многие моменты нужно было реализовывать. Наша главная проблема — это плохая реализация голевых моментов. Но я рад, что мы сегодня победили. Надеюсь, это большой шаг вперед для нашей команды», — приводит слова Димитрова официальный сайт павлодарской команды.

Благодаря победе с общим счетом 3:0 (1:0, 2:0) футболисты «Иртыша» пробились во второй раунд квалификации Лиги Европы, где сыграют с сербской «Црвена Звездой».

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