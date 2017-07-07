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7 июля 2017, 1:12 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

«Вентспилс» проиграл «Валюру» в матче первого раунда отбора и вылетел из Лиги Европы

МОСКВА, 7 июл — Р-Спорт. Латвийский «Вентспилс» уступил исландскому «Валюру» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы и завершил выступление в турнире.

Встреча, прошедшая в четверг в Рейкьявике, закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Первая встреча команд завершилась нулевой ничьей.

В параллельном матче АЕК из Ларнаки (Кипр) в гостях сыграл вничью с «Линкольном» из Гибралтара со счетом 1:1, но вышел в следующий этап благодаря победе 5:0 в первой встрече.

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