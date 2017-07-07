«Вентспилс» проиграл «Валюру» в матче первого раунда отбора и вылетел из Лиги Европы

Встреча, прошедшая в четверг в Рейкьявике, закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Первая встреча команд завершилась нулевой ничьей.

В параллельном матче АЕК из Ларнаки (Кипр) в гостях сыграл вничью с «Линкольном» из Гибралтара со счетом 1:1, но вышел в следующий этап благодаря победе 5:0 в первой встрече.