«Вентспилс» проиграл «Валюру» в матче первого раунда отбора и вылетел из Лиги Европы
МОСКВА, 7 июл —
Р-Спорт. Латвийский «Вентспилс» уступил исландскому «Валюру» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы и завершил выступление в турнире.
Встреча, прошедшая в четверг в Рейкьявике, закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Первая встреча команд завершилась нулевой ничьей.
В параллельном матче АЕК из Ларнаки (Кипр) в гостях сыграл вничью с «Линкольном» из Гибралтара со счетом 1:1, но вышел в следующий этап благодаря победе 5:0 в первой встрече.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter