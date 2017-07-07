«Левадия» проиграла «Корк Сити» в ответном матче 1-го раунда отбора и вылетела из ЛЕ

Ответная встреча, прошедшая в четверг в Корке (Ирландия), закончилась со счетом 4:2 в пользу хозяев, которые пропустили первыми и уступали со счетом 1:2 после первого тайма. Первый матч также завершился победой «Корк Сити» со счетом 2:0.

Результаты других ответных матчей первого отборочного раунда Лиги Европы, прошедших в четверг:

«Б-36» (Фарерские Острова) — «Нымме Калью» (Эстония) — 1:2 (общий счет — 2:4),

«Приштина» (Косово) — «Норчепинг» (Швеция) — 0:1 (0:6),

«Сараево» (Босния и Герцеговина) — «Заря» (Бельцы, Модавия) — 2:1 (3:3, 5:6 по пенальти),

«Олимпия» (Словения) — «Вааса» (Финляндия) — 0:1 (0:2),

«Альтах» (Австрия) — «Чихура» (Грузия) — 1:1 (2:1),

«Вашаш» (Венгрия) — «Бейтар» (Иерусалим, Израиль) — 0:3 (3:7),

«Горица» (Словения) — «Ширак» (Армения) — 2:2 (4:2),

«Зета» (Черногория) — «Железничар» (Босния и Герцеговина) — 2:2 (2:3),

«Сан-Хулия» (Андорра) — «Скендербеу» (Албания) — 0:5 (0:6),

«Сутьеска» (Черногория) — «Левски» (Болгария) — 0:0 (1:3),

«Флориана» (Мальта) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 3:3 (3:6),

«Фольгоре» (Сан-Марино) — «Валлетта» (Мальта) — 0:1 (0:3),

«Ягеллония» (Польша) — «Динамо» (Батуми, Грузия) — 4:0 (5:0),

«Баллимина Юнайтед» (Северная Ирландия) — «Одд» (Норвегия) — 0:2 (0:5),

«Дерри Сити» (Ирландия) — «Митьюлланд» (Дания) — 1:4 (2:10),

«Колрейн» (Северная Ирландия) — «Хеугесунн» (Норвегия) — 0:0 (0:7),

«Осиек» (Хорватия) — «Санта-Колома» (Андорра) — 4:0 (6:0),

«Шемрок Роверс» (Ирландия) — «Стьярнан» (Исландия) — 1:0 (2:0).