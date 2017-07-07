«Црвена Звезда» почти в три раза дороже «Иртыша»

Общая стоимость игроков «Иртыша» составляет 7,55 миллиона евро, в то время как «ценник» на его соперника — 21,3 миллиона евро.



Самые дорогие футболисты казахстанской команды — нападающий Франк Джа Джедже (750 тысяч евро) и полузащитник Карлуш Фонсека (650 тысяч евро). Для сравнения, лидеры «Црвены Звезды» по этому показателю — полузащитники Гелор Канга (3 миллиона евро) и Митчелл Дональд (2 миллиона евро) и нападающий Ричмонд Боакье (2 миллиона евро).