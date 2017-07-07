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7 июля 2017, 0:03 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

«Црвена Звезда» почти в три раза дороже «Иртыша»

Sports.kz, опираясь на данные авторитетного сайта Transfermarkt.de, сравнил стоимость футболистов павлодарского «Иртыша» и сербской «Црвены Звезды», которые встретятся между собой во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

Общая стоимость игроков «Иртыша» составляет 7,55 миллиона евро, в то время как «ценник» на его соперника — 21,3 миллиона евро.

Самые дорогие футболисты казахстанской команды — нападающий Франк Джа Джедже (750 тысяч евро) и полузащитник Карлуш Фонсека (650 тысяч евро). Для сравнения, лидеры «Црвены Звезды» по этому показателю — полузащитники Гелор Канга (3 миллиона евро) и Митчелл Дональд (2 миллиона евро) и нападающий Ричмонд Боакье (2 миллиона евро).

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