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6 июля 2017, 23:52 | Футбол: Еврокубки | Vesti.kz

«Кайрат» и «Иртыш» узнали соперников по второму раунду Лиги Европы

Определились следующие соперники «Кайрата» и «Иртыша» в Лиге Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

В первом раунде алматинский клуб в обоих матчах победил литовский «Атлантас» (6:0, 2:1), а «Иртыш» дважды обыграл болгарский «Дунав» (1:0, 2:0).

Во втором раунде «Кайрат» встретится с албанским «Скендербеу», прошедшим андоррский клуб «Сан-Хулиа» (1:0, 5:0). Соперником «Иртыша» станет сербская «Црвена Звезда», которая была сильнее мальтийской «Флорианы» (2:0, 3:3).

Первые матчи «Кайрат» и «Иртыш» проведут 13 июля на домашних стадионах, а ответные игры состоятся через неделю. В третьем раунде Лиги Европы клубы узнают своих соперников посредством жеребьевки.

Стоит отметить, что и «Скендербеу», и «Црвена Звезда» хорошо знакомы казахстанским болельщикам по еврокубкам. Албанский клуб в сезоне 2013/14 проиграл в третьем раунде Лиге чемпионов «Шахтеру» (0:3, 3:2), а сербская команда дважды встречалась с «Кайратом» в первом круге — в Кубке УЕФА 2002/03 победили сербы (2:0, 3:0), но в Лиге Европы 2015/16 сильнее были уже алматинцы (2:0, 2:1).

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Sports.kz, опираясь на данные авторитетного сайта Transfermarkt.de, сравнил стоимость футболистов павлодарского «Иртыша» и сербской «Црвены Звезды», которые встретятся между собой во втором квалификационном раунде Лиги Европы.
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