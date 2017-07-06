Футболисты минского «Динамо» обыграли «Рунавик» и вышли в следующий раунд Лиги Европы

Матч для динамовцев начался с неприятностей. Уже на шестой минуте был удален с поля Артем Быков. Главному тренеру минчан Сергею Гуренко пришлось вносить коррективы в состав с помощью замен. Счет в матче был открыт в первом тайме. На 32-й минуте отличился Антон Сарока, который вышел один на один с вратарем «Рунавика» — 1:0. Окончательные цифры на табло были установлены уже в добваленное время игры. Арбитр встречи назначил в ворота «Рунавика» пенальти, который успешно реализовал Антон Сарока — 2:0.

Первый матч в Минске завершился победой «Динамо» со счетом 2:1. Таким образом, белорусский клуб выступит во втором раунде квалификации Лиги Европы. На этой стадии квалификации команде Сергея Гуренко будет противостоять македонский клуб «Работнички», который в первом раунде прошел «Тре Пенне» из Сан-Марино (1:0, 6:0) Во втором квалификационном раунде Лиги Европы также сыграет и обладатель Кубка Беларуси — футбольный клуб «Динамо-Брест».