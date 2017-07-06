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6 июля 2017, 22:47 | Футбол: Еврокубки | Vesti.kz

«Иртыш» победил «Дунав» в Болгарии и вышел во второй раунд Лиги Европы

Павлодарский «Иртыш» обыграл болгарский «Дунав» в ответном матче первого раунда квалификации Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила 6 июля в Русе и завершилась со счетом 2:0 в пользу казахстанского клуба.

Счет был открыт на шестой минуте, а автором гола гола стал сербский защитник «Иртыша» Марио Маслач. На шестой минуте он головой замкнул подачу своего соотечественника и партнера по обороне Стефана Живковича с углового.

Окончательный счет «Иртыш» установил в концовке игры. На 88-й минуте цели достиг удар полузащитника Аслана Дарабаева из-за пределов штрафной.

В первом матче неделей ранее «Иртыш» также минимально победил «Дунав» (1:0) — тогда гол на пятой минуте забил молдавский форвард Игорь Бугаев. Таким образом, общий счет в противостоянии 3:0 в пользу павлодарцев.

Соперник «Иртыша» по второму раунду квалификации Лиги Европы определяется в матче между мальтийской «Флорианой» и сербской «Црвеной Звездой» (счет первой игры — 0:2).

В других парах первого раунда Лиги Европы «Кайрат» дважды победил литовский «Атлантас» (6:0, 2:1), а «Ордабасы» уступил боснийскому «Широки Бриегу» (0:2, 0:0).

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